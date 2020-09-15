İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4936
  • EURO
    8,9127
  • ALTIN
    473.859
  • BIST100
    1116.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın damadı İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti
Dünya

Trump'ın damadı İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok ülkeden tepki yağıyor. ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı olarak bilinen Jared Kushner'den Beyaz Saray'da BAE, İsrail ve Bahreyn arasında imzalanancak anlaşmaya saatler kala kritik hamle geldi. Kushner, Bahreyn Kralı İsa Al Halife'ye Tevrat hediye etti.

DHA15 Eylül 2020 Salı 13:10 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:26
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve siyasi danışmanı olarak da bilinen Jared Kushner, İsrail ile bugün Beyaz Saray'da imzalayacakları anlaşmaya saatler kala,İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.Beyaz Saray bugün TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) Bahreyn ve İsrail arasında imzalanacak 'normalleşme anlaşmasına' ev sahipliği yapacak.

FİLİSTİN'E İHANET ANLAŞMASI

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD’nin başkenti Washington’da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok ülkeden tepki yağıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.