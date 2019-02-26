Trump'ın damadı Kushner Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye geliyor. Kushner'e Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye geliyor.
Kushner'e ayrıca Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt eşlik ediyor.
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