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Trump'ın danışmanı, yargıç hakkındaki paylaşımı nedeniyle özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında gözaltına alınan siyasi stratejist Roger Stone, davaya bakan Yargıç Amy Berman Jackson hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

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Stone, avukatları aracılığıyla yayımladığı açıklamada, dün kişisel Instagram hesabında yaptığı, Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson'ın fotoğrafının olduğu paylaşım ve yanındaki yorumun yerinde olmadığını ve paylaşılmaması gerektiğini belirterek özür diledi.

Fotoğrafın yanlış anlaşıldığını vurgulayan Stone, paylaşımın Yargıç Jackson'ı tehdit etmeyi amaçladığına dair yorumların doğru olmadığını ifade etti.

Yargıç Jackson'ın fotoğrafının arka planında nişangahı andıran bir şeklin olduğu paylaşımda, "Derin devlet tetikçisi Robert Mueller, yasal hilelere başvurarak bir şov davası için Obama'nın atadığı Hillary Clinton'ı Bingazi suçlamalarından aklayan ve Paul Manafort'u daha hüküm giymeden hapse atan Yargıç Amy Berman Jackson'ın karşısına çıkmamı sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ele alındığı soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Savcılar, Stone'u tanığı yalan ifade vermeye zorlamak, soruşturmaya engel olmak ve Kongrede yalan ifade vermekle suçlamıştı.

- Rusya soruşturması

ABD'nin en ünlü siyasi kampanya stratejistlerinden Stone'un, 1980'lerden bu yana farklı dönemlerde Trump'a danışmanlık yaptığı biliniyor.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates reddetmişti. Ancak süreç içinde Gates, hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort da iki suçlamayla ilgili savcıyla iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor.

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