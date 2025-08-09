Trump'ın ''değiş-tokuş'' planı ortalığı karıştırdı! Zelenski rest çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.

Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.

TRUMP'TAN DEĞİŞ-TOKUŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Üç buçuk yıldır savaşılan bir bölgeye bakıyorsunuz. Çok sayıda Rus ve Ukraynalı öldü. Çok karmaşık. Bir kısmını geri alacağız, bir kısmını da değiştireceğiz. Her ikisinin de yararına olacak şekilde bazı bölgeler değiş tokuş edilecek." dedi.

KIRIM VE DONBAS RUSYA'YA MI VERİLECE?

Bloomberg'in haberine göre, Putin, 2014'te ilhak edilen Kırım ile Donbas bölgesinin tamamen Rusya'ya bırakılmasını istiyor.

Putin, savaşın sona ermesi için istediği şartları da şöyle açıklamıştı:

"Ukrayna tarafsız statüye geçecek, NATO üyeliğinden vazgeçilecek ve Kırım ile dört bölgenin Rusya'ya ait olduğu kabul edilecek."

ZELENSKİ KARŞI ÇIKTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, "Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek." dedi.

Ukrayna olmadan alınan kararları hiçbir işe yaramayacağını vurgulayan Zelenski, "Bunlar ölü doğmuş kararlardır. Uygulanamazlar." ifadelerini kullandı.

Barış için Trump ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Zelenski, ülkesini savunan Ukraynalı askerlere teşekkür etti ve "Sağlam durun. Burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız." şeklinde konuştu.