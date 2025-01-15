Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio: Ukrayna savaşı sona ermeli

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda senatörlerin ABD dış politikasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Rubio, bakan olması halinde Trump ile bu konuya odaklanacağını söyledi.

Rubio, "Ukrayna savaşı sona ermeli. ABD'nin resmi politikası, bu savaşın sona ermesi gerektiği yönünde olmalıdır. Bu kolay olmayacak, ancak cesur bir diplomasi gerektirecektir. Bu süreç bir ateşkesle başlamalı." şeklinde konuştu.

Joe Biden yönetiminin Ukrayna konusunda bugüne kadar net ve somut hedefler koymadığını, sadece Kiev'e para ve askeri yardım gönderdiğini ancak artık yeteri kadar savaşacak Ukraynalı kalmadığını söyledi.

"Önce amaçlarımızın belli olması lazım, bunun için bazı tavizler verilmesi gerekecek. Ancak ondan sonra bir barış anlaşması üzerinde çalışabiliriz." diyen Rubio, önceliklerinin Ukrayna'daki savaşı bitirmek olduğunu yineledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının meşru olmadığını vurgulayan Rubio, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yaptığı şey kabul edilemez, bunda şüphe yok, ancak bu savaş sona ermeli." diye konuştu.

Savaşın sona ermesi için Rusya'nın, Ukrayna'nın ve hatta ABD'nin bazı tavizler vermesi gerektiğini kaydeden Rubio, "Açıkçası iki taraf arasında bir denge olması önemlidir. Hem bir ateşkese hem de nihayetinde bir barış anlaşmasına ulaşmak kolay olmayacaktır." dedi.

Putin'in amacının bu savaştan nüfuz elde ederek çıkmak olduğunu belirten Rubio, Ukrayna'nın da bu süreçten beklentilerini karşılayarak çıkması gerektiğini ifade etti.

RUBİO'YA "SAVAŞ" PROTESTOSU

Öte yandan oturumun başında bazı göstericiler, senatör olduğu dönemde savaş yanlısı politikaları ve önerdiği tasarılardan dolayı Rubio'yu protesto etti.

Rubio'yu "savaş yanlısı" olmakla suçlayan göstericilerden biri, "Marco Rubio yaptırımları Nikaragua, Küba ve Venezuela'da çocukları öldürüyor" bir diğeri ise "Küçük Rubio" diye bağırarak protestolarını sürdürdü.