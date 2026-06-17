Beyaz Saray'daki silahlı saldırı planı FBI'ın operasyonuyla engellendi.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen Pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğine yönelik saldırı planının engellendiğini ve şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Etkinlikte patlayıcı yüklü İHA'ları uçurmayı ve kalabalığa ateş açmayı planlayan grubun, Signal uygulaması üzerinden paylaştıkları haritalar ile saldırı sonrası kaçış planları da ele geçirildi.

FBI Direktörü Kash Patel, "10 Haziran'da FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, Washington DC'deki UFC America 250 etkinliğine yönelik, Ulusal Başkent Bölgesi dışındaki kişileri içeren potansiyel bir tehditten haberdar oldular ve FBI'ın, ortaklarımızın ve Adalet Bakanlığı'nın çok eyaletli operasyonundaki hızlı eylemi sayesinde, birden fazla kişi gözaltına alındı ve iddia edilen planlı saldırılar engellendi" dedi.