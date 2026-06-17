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Dünya

Trump'ın doğum gününde kanlı saldırı planı! Beyaz Saray'daki katliamı FBI önledi

ABD Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum gününe denk gelen Ultimate Fighting Championship (UFC) etkinliğine katılan hükümet yetkililerine ve diğer kişilere saldırı planı nedeniyle beş kişinin tutuklandığını ve haklarında dava açıldığını açıkladı.

İrem Arısoy 17 Haziran 2026 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
Trump'ın doğum gününde kanlı saldırı planı! Beyaz Saray'daki katliamı FBI önledi
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Beyaz Saray'daki silahlı saldırı planı FBI'ın operasyonuyla engellendi.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen Pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğine yönelik saldırı planının engellendiğini ve şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Etkinlikte patlayıcı yüklü İHA'ları uçurmayı ve kalabalığa ateş açmayı planlayan grubun, Signal uygulaması üzerinden paylaştıkları haritalar ile saldırı sonrası kaçış planları da ele geçirildi.

FBI Direktörü Kash Patel, "10 Haziran'da FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, Washington DC'deki UFC America 250 etkinliğine yönelik, Ulusal Başkent Bölgesi dışındaki kişileri içeren potansiyel bir tehditten haberdar oldular ve FBI'ın, ortaklarımızın ve Adalet Bakanlığı'nın çok eyaletli operasyonundaki hızlı eylemi sayesinde, birden fazla kişi gözaltına alındı ve iddia edilen planlı saldırılar engellendi" dedi.

Grubun, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı kişilerin ülkenin yönetiminde yer almaması gerektiğini söylediği belirtildi.

  • kafes dövüşü
  • trump
  • saldırı planı

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