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Dünya

Trump'ın doktorundan açıklama: Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Trump'ın doktorundan açıklama: Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı
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Trump'ı muayene eden Jackson, eski başkanın durumuna dair yazılı açıklama yaptı. Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana yanında olduğunu, yarasını her gün değerlendirip tedavi ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

"MERMİ İZİ YARA OLUŞTURDU"

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirten Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Jackson, başlangıçta belirgin bir kanama olduğuna, ardından da kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğine ancak zamanla düzeldiğine işaret ederek, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." ifadelerine yer verdi.

'MÜKEMMEL' ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLDİ

Trump'a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde "Butler Memorial Hastanesi'nin" sağlık personeli tarafından yapıldığını kaydeden Jackson, eski başkanın yarasının mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Jackson, hastanenin sağlık personelinin Trump'ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme sağladıklarını, gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka değerlendirmeler de yapılacağını kaydetti.

Trump'ın durumunun özetle iyi olduğunu ve 13 Temmuz'da aldığı kurşun yarasının beklendiği şekilde iyileştiğini belirten Jackson, "Ölmemiş olması tam anlamıyla bir mucize." ifadelerini kullandı.

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