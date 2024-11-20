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Dünya

Trump'ın Eğitim Bakanı adayı belli oldu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığına, 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin yöneticiliğini üstlenen ve daha önce Dünya Eğlence Güreşi'nin (WWE) Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan Linda McMahon'ın aday gösterdi.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Trump'ın Eğitim Bakanı adayı belli oldu
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Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Eğitim Bakanı olarak atamayı planladığı McMahon'ın, "azimli bir ebeveyn hakları savunucusu" olduğunu kaydeden Trump, McMahon'ın "ailelerin çocukları için en iyi eğitim kararlarını vermesini sağlayacağını" ifade etti.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olarak daha önce yaptığı çalışmalarla çocuklara, ekonomik gelir durumlarına bakılmaksızın iyi bir eğitim görme fırsatı veren McMahon'ın, eğitim ve işletme alanlarındaki deneyimiyle ABD'yi eğitimde "dünyanın 1 numarası" yapmak için yorulmadan çalışacağını ifade etti.

Geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan McMahon, Cumhuriyetçi Partiye yaptığı büyük bağışlarla da öne çıkıyor.

Trump'ın 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği Linda McMahon, daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi CEO'luğunu yapmıştı.

- TRUMP, EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATMAYI PLANLAMIŞTI

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden birisi, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.

  • Linda McMahon
  • ABD Eğitim Bakanı
  • Trump yönetimi

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