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Trump'ın 'El Kaide' ve 'insanlar' yazmayı bilmediği ortaya çıktı

ABD'li 4 kadın senatöre yönelik kullandığı ırkçı ifadelerle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'El Kaide' ve 'People' (insanlar) kelimelerinin İngilizce yazılışlarını bilmediği ortaya çıktı. Fotoğraflar, daha önce Trump'ın Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin detayları ortaya çıkaran fotoğrafçı tarafından paylaşıldı.

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Yaptığı konuşmalar ve Twitter'daki paylaşımlarında sık sık skandallara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de İngilizce kelimeleri yanlış yazmasıyla gündeme geldi. 
 
Son dönemde yine ırkçı söylemlerle "Geldiğiniz yere geri dönün" diyerek dört Demokrat kadın Kongre üyesini hedef alan Trump'ın 'El Kaide' ve 'People' (insanlar) kelimelerinin İngilizce yazılışlarını bilmediği ortaya çıktı. 
 
Washington Post fotoğrafçısı Jabin Botsford tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Trump'ın geçen pazartesi günü yaptığı konuşmada aldığı notlarda El Kaide'nin İngilizce yazılışı 'Al Qaeda' yerine 'Alcaida' yazdığı görüldü. 
 
Trump ayrıca, kadın Kongre üyelerine ithafen düştüğü "Some people" (Bazı insanlar) notunda da 'people' yerine 'peopel' yazdı. 
 
 
Trump'ın bu yeni hatası ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
 
Botsford da, paylaşımında "Trump'ın Alexandria Ocasio-Cortez ile Ilhan Omar hakkında aldığı notlar göz zevkiniz için çevirildi ve düzeltildi" ifadelerini kullandı.
 
​Botsfor ayrıca, geçen ay Trump'ın Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin belgeyi cebinden çıkarıp elinde sallayınca anlaşmaya ilişkin detayları da ortaya çıkarmıştı.
 
(Sputnik)
 

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