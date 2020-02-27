27 Şubat 2020 Perşembe10:29 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:49

ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 konusunda Beyaz Saray'da, Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

ELİNDEKİ KAĞITTA TÜRKİYE DETAYI



Trump'ın basın açıklaması sırasında elinde bulunan kağıtta koronavirüsle mücadelede en hazır ülkeler görüldü. Trump'ın elindeki bilgilere göre Türkiye, iyi hazırlanan ülkeler arasında olduğu görüldü.

PENCE'İ GÖREVLENDİRDİ



Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.

MÜCADELE İÇİN 2.5 MİLYAR DOLAR FON İSTEDİ



Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve iki parti arasında ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.

"ÇİN'DE HASTALIĞIN YAYILMASI BİR NEBZE AZALDI"



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi.

"KOVİD-19'A GRİP MUAMELESİ YAPIN"



Trump, Amerikan halkına Kovid-19'a "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE 60 KİŞİDE GÖRÜLDÜ



ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise toplantıda, şu ana kadar ABD'de 60 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, "Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz." uyarısında bulundu.