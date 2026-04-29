  • Trump'ın enerji sektörüyle görüştüğü iddia edildi
Dünya

Trump'ın enerji sektörüyle görüştüğü iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkede yakıt fiyatlarının ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından yükselmesi nedeniyle enerji sektöründen firmaların yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiği iddia edildi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Trump'ın enerji sektörüyle görüştüğü iddia edildi
ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, Trump yönetimi ve Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri, ülkede giderek yükselen yakıt fiyatlarının neden olacağı siyasi itibar kaybına karşı hazırlık yapıyor.

Axios'a konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin dün Beyaz Saray'da petrol ve doğal gaz firmalarının yöneticileriyle görüştüğünü söyledi.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı enerji krizinin ele alındığını aktaran kaynaklar, toplantıda Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın da bulunduğunu dile getirdi.

ABD'li enerji şirketi Chevron'dan bir sözcü, firmanın üst yöneticisi (CEO) Mike Wirth'ün de toplantıda yer aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de konuya ilişkin açıklamasında, Trump'ın enerji sektörüyle "yurt içi ve uluslararası enerji piyasalarıyla ilgili" sık sık temasa geçtiğini ifade etti.

Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana yaşanan gerilimler, enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırdı.

