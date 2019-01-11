Trump’ın eski avukatı Cohen, 7 Şubat’ta basına açık bir oturumda ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve “iş bitiricisi” olarak nitelendirilen Michael Cohen, Temsilciler Meclisinde 7 Şubat’ta basına açık bir oturumda ifade verecek.

ABD medyasında yer alan haberlere göre konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Michael Cohen, Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi’nin Demokrat Başkanı Elijah Cummings’in kamuoyu önünde ifade verme teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Cohen açıklamasında, “Amerikan halkına cevap verme ve iş birliği yapma taahhüdümün ilerlemesi yönünde, Başkan Elijah Cummings'in 7 Şubat'ta kamuya açık oturumda konuşma davetini kabul ettim.” ifadelerini kullandı.

Cohen’e gönüllü bir şekilde ifade vermeyi kabul ettiği için teşekkür eden Demokrat vekil Cummings, “Hikâyeyi kendi tarafından anlatma fırsatı olacak ve bizim de ona soru sorma şansımız olacak. Amerikan halkı bunu hak ediyor.” diye konuştu.

Michael Cohen Davası

Uzun yıllar Trump’ın avukatlığını yapan Cohen, ağustos ayında New York federal savcılarıyla iş birliği yaparak hakkındaki “vergi kaçırma”, “banka dolandırıcılığı” ve Trump ile ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızlarına Trump’ın emriyle sus parası vererek “kampanya finansmanında usulsüzlük yapma” suçlamalarını kabul etmişti.

Ağustos ayındaki itirafının ardından 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmaya başlayan Cohen, aralık ayında, 2016 seçim kampanyası döneminde Moskova'da Trump Tower inşa edilmesi planı konusunda ABD Kongresine yalan söylediğini itiraf etmişti.

Bütün bu sürecin ardından geçtiğimiz ay Manhattan mahkemesinde hakim karşısına çıkan Cohen, Kongreye yalan söyleme, iki kadına sus parası vererek kampanya finansmanında usulsüzlük yapma ve vergi kaçırma suçlarından 36 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cohen’in 6 Mart tarihinde teslim olması bekleniyor.

“Zayıflığım, Donald Trump'a olan kör bağlılığımdı”

Daha önceleri Trump için “kurşun yemeye hazır” olduğunu söyleyen Cohen, 3 yıl hapis cezasının açıklandığı mahkemede yaptığı son konuşmada, hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını ve aslında özgürlüğünü geri kazandığını söylemişti.

Zayıflığının ve Trump’a olan kör sadakatinin kendisini aydınlık yerine karanlık bir yolu seçmeye götürdüğünü söyleyen Cohen, “Tekrar tekrar, onun kirli işlerini örtbas etmenin benim görevim olduğunu hissettim.” ifadelerini kullanmıştı.