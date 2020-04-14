14 Nisan 2020 Salı 16:53 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:18

ABD’de 'efsane' olarak bilinen siyasi danışman ve yazar Roger Stone, Çin’den başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ‘geliştirmiş olabileceğini’ öne sürdü.

Joe Piscopo’nun sunduğu ‘The Answer’ (Yanıt) adlı radyo programında konuşan Stone, “Bill Gates’in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. Muhafazakâr arkadaşlarımın bazıları bunu saçma bulurken, bazıları da kesinlikle doğru buluyor. O (Gates) ve diğer küreselciler bunu, aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor. Cesedimi çiğnemen lazım! Zorunlu aşı mı? İmkânı yok” dedi.

GATES, SALGINA KARŞI UZUN SÜREDİR UYARIYOR



Sputnik'in haberine göre, Bill Gates, uzun süredir dünyanın küresel bir salgına hazır olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Gates’in Ebola salgını sırasında 2015 yılında yaptığı bir TED X konuşmasında dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmış olması son günlerde tekrar gündeme gelmiş ve ‘koronavirüsü öngördüğü’ şeklinde yorumlanmıştı.

Gates o konuşmasında, “Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan Roger Stone’un adı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturmada geçiyordu.

Stone, aralarında ‘Kongreye yalan söylemek’, 'tanıkları yönlendirmek' ve ‘adaleti engellemek’ maddelerinin de bulunduğu yedi suçtan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.