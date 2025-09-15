İSTANBUL 26°C / 18°C
Trump'ın eski dostundan dev hisse hamlesi: 2,5 milyonla yüzde 6'dan fazla değer

Tesla CEO'su Elon Musk, yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi alarak şirkete olan güvenini gösterdi. Hisse alımı sonrası Tesla hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk, 12 Eylül'de 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı.

Söz konusu alımın toplam değeri yaklaşık 1 milyar doları buldu.

Musk'ın hisse alımı sonrası Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Musk, Tesla hisselerinde açık piyasada yaptığı son büyük alımı Şubat 2020'de gerçekleştirmişti.

Analistler, bu alımı, Musk'ın Tesla'nın geleceğine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumladı.

Hisse alımı, Tesla Yönetim Kurulu'nun eylül ayı başında Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmasının ardından geldi.

