Dünya

Trump'ın eski sağ kolundan Türkiye itirafı: Netanyahu istese de istemese de olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başkanlık danışmanı Steve Bannon, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste üstlendiği göreve ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tel Aviv'in “Büyük İsrail planı”nın çöktüğünü söyleyen Bannon, Netanyahu'nun istese de istemese de Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde bulunacağını söyledi.

HABER MERKEZİ25 Ekim 2025 Cumartesi 15:21 - Güncelleme:
Trump'ın eski sağ kolundan Türkiye itirafı: Netanyahu istese de istemese de olacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başkanlık danışmanı Steve Bannon, kendi programı "War Room" üzerinden yaptığı yayında Hamas ile İsrail arasında imzalanan Gazze ateşkesi ve bölgedeki çalışmalar hakkında konuştu. Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste önemli bir rol oynadığını söyleyen Bannon, Ankara'nın oyuna tekrar döndüğünü belirtti.

Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çeken Bannon, "Türkiye yeniden oyuna döndü; Erdoğan, Gazze'de güvenlik gücünün başı olacak. Yüzyıl önce sona ermesi için uğraşılan düzeni iki ayda tersine çevirdik." dedi.

TRUMP'TAN İSRAİL'E "MUSLUKLARI KAPATIRIM" TEHDİDİ

Bannon, Netanyahu'nun istese de istemese de Gazze'nin Trump'ın dediği gibi olacağını söyledi. Trump'ın İsrail'in kafasına göre hareket etmesi durumunda Tel Aviv'i birçok yardımdan mahrum bırakacağını belirten Bannon, Netanyahu'nun en büyük probleminin "Büyük İsrail" hayali olduğunu ifade etti.

BÜYÜK PLAN NETANYAHU'NUN YÜZÜNE PATLADI

İşgalci İsrail'in büyük planı hakkında konuşan ve "Gazze Kasabı" Netanyahu'yu sert bir dille eleştiren Bannon, Tel Aviv'i mahveden şeyin söz konusu bu plan olduğunu ifade etti. Bannon açıklamasının devamında, "Büyük İsrail' projesi Netanyahu'nun yüzüne patladı. Osmanlılar uzun vadeli bir oyun oynadılar." ifadelerine yer verdi.

BANNON: TÜRKİYE GAZZE'DEKİ ASKERİ GÜCÜN BAŞINDA OLACAK

İsrail'i Gazze'den ABD'nin çıkardığını ima eden Bannon, Türkiye'nin Gazze'de görev alacağını ifade etti. Bannon, Gazze'de kurulması olası Görev Gücü'nün başında Türkiye'nin olacağını söyledi.

