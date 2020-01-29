Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer

AA 29.01.2020 14:36 - Güncelleme: 29.01.2020 14:36

Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan ve Başkan Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planının mimarlarından Greenblatt, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Yahudi asıllı Greenblatt, sözde barış planının İsrail'in yanı sıra Filistinlilerin de çıkarına olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı'nın 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini kazanacağına inandığını dile getiren Greenblatt, "Trump başkanken plan konusunda anlaşmaya varılmazsa ve seçimleri demokrat aday kazanarak Beyaz Saray'daki koltuğa oturursa, açıklanan plan tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

Greenblatt, sözde barış planının İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçimden önce yayınlanmasına yönelik eleştirilerin de yersiz olduğunu savundu.

Trump'ın damadı ve danışmanı Yahudi asıllı Jared Kushner ile Greenblatt, sözde barış planının mimarları olarak biliniyor.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.