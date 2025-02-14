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Dünya

Trump'ın F-35 kararı komşuda ses getirdi: Sırada Türkiye mi var?

Trump, daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına rağmen 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) yaptırımlarından muaf tutulan Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi. Yunan basını, Hindistan örneğini göstererek 'Sırada Türkiye mi var?' sorusunu gündeme taşıdı.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2025 Cuma 08:07 - Güncelleme:
Trump'ın F-35 kararı komşuda ses getirdi: Sırada Türkiye mi var?
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artıracaklarını kaydeden Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." dedi.

"SIRADA TÜRKİYE Mİ VAR?"

Trump'ın Hindistan'a yönelik F-35 kararı Yunanistan'da ses getirdi. Rusya'dan S-400 satın alan Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarıyla birlikte F-35 programından çıkarılmasına atıfta bulunan Yunan basını, Hindistan örneğini göstererek "Sırada Türkiye mi var?" sorusunu gündeme taşıdı. Hindistan'a yapılacak F-35 satışlarının ABD doktrinini tamamen değiştireceği kaydedildi. Bu durumun Türkiye lehine de sonuçlanabileceği ifade edildi.

Hindistan daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen ABD'deki ilgili yaptırım yasası olan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmuştu.

ABD yönetimi, Hindistan'ı Güneydoğu Asya bölgesinde Çin'i dengelemek adına önemli bir unsur olarak gördüğünü belirterek bu ülkeye CAATSA yaptırımlarını uygulamamıştı.

Washington'ın söz konusu adımı, Rusya'dan aynı sistemleri aldığı için bu yaptırımlara maruz kalan Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşma ile Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve ilk parti teslimat Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

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