Atama duyurusuyla Patel'in özellikle daha önce FBI'ya yönelik sert eleştirileri ve bu kurumun kapatılmasına ilişkin görüşleri gündeme geldi.

Trump'ın, başkentte "tartışmalı bir figür" olarak bilindiği öne sürülen Patel'i, FBI'ın başına getireceğini duyurması, bu atamayı onaylaması gereken Kongre'nin Senato kanadı üyeleri arasında da farklı tepkilere yol açtı.

Senato Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Dick Durbin, Patel'i, "niteliksiz bir Trump bağlısı" olarak nitelendirdi.

Trump: Gazze'de rehineler 20 Ocak'tan önce bırakılmazsa Orta Doğu cehennemi yaşayacak Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy de Patel için "Tek niteliği, Adalet Bakanlığının Trump'ın siyasi muhaliflerini cezalandırmak, hapse atmak ve sindirmek için hizmet etmesi gerektiği konusunda Donald Trump ile aynı fikirde olması." ifadesini kullandı.

Ocak ayından sonra Demokratlardan Senato Yargı Komitesi Başkanlığını devralacak Iowa'nın Cumhuriyetçi Senatörü Chuck Grassley ise Trump'ın yeni ataması kapsamında, mevcut FBI Direktörü Christopher Wray'ı "başarısızlıkla" suçlarken, öte yandan Patel'in Kongre'ye Wray'den daha iyi iş çıkaracağını "kanıtlaması gerektiğini" belirtti.

Patel, 2023'te yayımlanan "Hükümet Gangsterleri: Derin Devlet, Gerçek ve Demokrasimiz İçin Savaş" adlı kitabında, başta FBI ve Adalet Bakanlığı olmak üzere başkentteki bazı kurumlara sert eleştiriler yöneltmiş ve bu kurumlarda "kapsamlı bir temizlik yapılması" çağrısında bulunmuştu.

Eylül ayında katıldığı bir podcast programında yine FBI'ya sert eleştiriler yönelten Patel, FBI'ın Washington DC'deki merkezinin sökülüp "derin devlet müzesine" dönüştürülmesi gerektiğini dile getirmişti.

Patel, aynı programda FBI'ın 2022'de devlete ait gizli evraklar soruşturması kapsamında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesini basmasına da tepki göstererek "FBI'ın ayak izinin çok büyümesinden" şikayet etmişti.

Trump'ın göreve gelmesi halinde özellikle Adalet Bakanlığında "en üstten en alta kadar tüm Amerikalı vatanseverlerin görevlendirilmesi" gerektiğini belirten Patel, Trump yönetimi sırasında "sadece hükümette değil medyada da komplocuların bulunacağını ve peşlerine düşüleceğini" kaydetmişti.

KASH PATEL KİMDİR?

Yazdığı kitaptaki biyografisine ve internetteki açık kaynaklara göre, kendisini New York'lu olarak tanımlayan 44 yaşındaki Kashyap "Kash" Patel, Hindistan kökenli bir ailede doğup büyüdü ve üniversite yıllarında "sağcı" görüşü benimsemeye başladı.

Patel, 2005'te Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve ardından yaklaşık 9 yıl Florida'da savcı olarak görev yaptı.

Florida'daki görevinin ardından Adalet Bakanlığının Ulusal Güvenlik Bölümü'nde federal savcı olarak çalışmaya devam eden Patel, burada El Kaide, DEAŞ ve diğer terör gruplarıyla bağlantılı suçluların kovuşturulmasını denetledi.

Patel, 2018'de, o dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi olan Devin Nunes'a yardımcı olarak çalışmaya başladı ve Nunes'un, Trump kampanyasına yönelik FBI tarafından açılan Rusya soruşturmasını itibarsızlaştırma çabalarında kilit rol oynadı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 2019'da danışman olarak görev yapan Patel, en son Trump'ın ilk döneminin sonunda Savunma Bakanı Christopher Miller'in özel kalemi olarak çalıştı.

Patel, Trump yönetiminin ardından kaleme aldığı "Krala Karşı Komplo" başlıklı bir çocuk kitabı üçlemesiyle de dikkati çekti. Bu kitaplarda Patel, "Kral Donald'a karşı yapılan hileleri", "Kral Donald yerine Uykucu Joe'yu seçmek için yapılan korkunç planları" ve "MAGA Kralı'nın tahtını geri alma çabalarını" içeren siyasi içerikli hikayelere yer verdi.

Patel'in ayrıca Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın ana şirketi olan Trump Media Technology Group'un yönetim kurulunda da yer aldığı belirtiliyor.

Seçilmiş başkan Donald Trump, dün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını" duyurmuştu.

"Kash, çok zeki bir avukat ve araştırmacı." değerlendirmesinde bulunan Trump, Patel'in kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadığını söylemişti.

Patel'in aday gösterilmesi Trump'ın, FBI'daki görev süresi 2027'de dolacak Direktör Christopher Wray'ın görevden alınacağının sinyalini verdiği şeklinde değerlendirilmişti.

Wray, Trump tarafından 2017'de atanarak 10 yıllık görev süresine başlamıştı.