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Dünya

Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddiası Netanyahu'yu panikletti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddialarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Filistin devleti kurulacağına dair ciddi bir açıklama duyacağınızı sanmıyorum, bu sadece siyasi bir oyun' ifadelerini kullandı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 07:29 - Güncelleme:
Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddiası Netanyahu'yu panikletti!
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İsrail merkezli i24 News kanalının internet sitesine göre, Netanyahu'nun, İsrail Parlamentosu (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin kapalı oturumunda, Trump ile arasının bozulduğu yönündeki iddiaları reddetti ve bu söylentilerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından da yalanlandığını ifade etti.

Netanyahu ayrıca Trump ile düzenli iletişim halinde olduklarını ve iki tarafın pek çok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğunu ileri sürdü.

İsrail medyasında daha önce çıkan haberlerde, Trump'ın Netanyahu ile ilişkilerini kestiği ve onun kendisiyle oyun oynadığından şüphelendiği iddia edilmişti.

Netanyahu, Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı yönündeki iddialara da değinerek, bu tür haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı, "Filistin devleti kurulacağına dair ciddi bir açıklama duyacağınızı sanmıyorum, bu sadece siyasi bir oyun" ifadelerini kullandı.

İsrailli bazı medya kuruluşları, Körfezli diplomatik kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Trump'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Orta Doğu turu sırasında Filistin devletini tanıyan resmi bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

Haberlere göre, söz konusu açıklamanın Suudi Arabistan'da düzenlenecek ABD-Suudi Arabistan Zirvesi'nde yapılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de uğraması planlanıyor.

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