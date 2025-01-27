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Dünya

Trump'ın 'Filistin' söylemine ateş püskürdü: Kabul etmedik, etmeyeceğiz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinliler için 'alternatif vatan' söylemini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Trump'ın 'Filistin' söylemine ateş püskürdü: Kabul etmedik, etmeyeceğiz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısı sonrası Ürdün Meclisinde konuştu.

Safedi, "Kral Abdullah şunu defalarca söyledi: Ürdün Ürdünlülerin, Filistin ise Filistinlilerindir. Filistin sorununun çözümü Filistin topraklarındadır. Nitekim alternatif vatan söylemini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bütün gücümüzle buna karşı koymaya devam edeceğiz." dedi.

Ürdün, ABD Başkanı Trump'ın bir önceki döneminde gündeme gelen, "Ürdün'ün Filistinliler için alternatif vatan haline getirilmesi" planını tümüyle reddediyor.

- TRUMP, FİLİSTİNLİLERİN FARKLI YERLERDE İNŞA EDİLECEK KONUTLARA YERLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

Mısır ve Ürdün ise ABD Başkanı Trump'ın çağrısını reddetmişti.

  • Eymen es-Safedi
  • Alternatif vatan
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