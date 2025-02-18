Trump'ın açıklamaları cesaretlendirdi! Soykırımcı İsrail'den Gazze için özel birim

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi.

Söz konusu planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden 90 milyon dolara daha el koyarak, bu parayı saldırılarda öldüğü iddia edilen İsraillilerin ailelerine aktarma kararı aldığı bildirildi.

03.59 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, "4. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nda Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddettiklerini vurguladı.

02.58 İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını yazdı.

02.34 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, çeşitli beldelere baskınlar düzenledi ve bir ambulansta görevli ilk yardım ekibini darbetti.

01.44 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 2 hafta önce düzenlediği saldırıda yaralanan 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

01.00 İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi aktivistler, BBC'nin Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle genel merkez binasını kırmızıya boyayıp camları kırdı.

00.30 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, konser gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklayan Haluk Levent'e teşekkür etti.

00.00 İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılması planlanan İsrailli hayattaki esirlerden kalan 6'sının 22 Şubat'taki yedinci esir takası turunda salınabileceğini öne sürdü.