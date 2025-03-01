Trump'ın Gazze planı İsveç'te protesto edildi

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı toplanan göstericiler, "tehcire hayır" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Eylemde, "göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "sonsuza kadar Filistin" ve "iki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, Trump, Musk, Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveç'te yaşayan Fransız aktivist Eric Trottmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail işgali altında ezilen Filistinlileri desteklediğini belirterek, "Eğer Ukraynalıları destekliyorsanız, Filistinlileri de desteklemelisiniz ve İsrail'in Gazze'de ya da Gazze ve Batı Şeria'da yaptığı şey utanç vericidir. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suç, bu çok açık ve umarım dünya bu toplu cinayetleri durdurur." ifadelerini kullandı.

İsveçli Müslüman aktivist Sami Suliman ise, "İsrail, 1948'den bu yana Filistin halkını sürmek ve her şeyi yıkmak için soykırım politikası uyguluyor. İsrail'e mesajımız şudur: Filistin halkı, Filistin'i teslim etmeyecek ve yıllar sürse bile mücadele edecektir. Filistin'i asla bırakmayacağız." dedi.