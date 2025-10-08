İSTANBUL 18°C / 13°C
Trump'ın Gazze planı! Türkiye'nin varlığı Hamas'ı rahatlattı: Ankara, Netanyahu'nun manevra alanını daraltıyor

Mısır'da yapılan Gazze görüşmeleri sürerken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takasıyla ilgili Şarm Eş-Şeyh'te gerçekleştirilen müzakerelere katılmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun manevra alanını daralttığını belirtti.

8 Ekim 2025 Çarşamba 19:12
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh şehrinde yürütülen Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakereleri hatırlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın söz konusu müzakerelere katılımına dikkati çeken Rışk, şunları kaydetti:

"Katar Başbakanı Al Sani'nin yanı sıra MİT Başkanı Kalın ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'ın Şarm Eş-Şeyh kentindeki müzakere turuna katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu katılım, savaşın durdurulması için olumlu sonuçlara ulaşılması yolunda müzakerelere güçlü bir ivme kazandıracağı gibi Netanyahu'nun müzakereleri baltalayarak saldırılarını sürdürme yönündeki manevra alanını da daraltır."

DOLAYLI MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakereler devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, MİT Başkanı Kalın'ın da Şarm El Şeyh'te Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacağını aktarmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Katar Başbakanı Al Sani'nin Gazze'de ateşkes için devam eden müzakerelere katılmak için Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

