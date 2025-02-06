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Dünya

Trump'ın Gazze planına karşı çıktı: Kategorik olarak bunu reddediyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planını 'kategorik olarak reddettiklerini' söyledi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Trump'ın Gazze planına karşı çıktı: Kategorik olarak bunu reddediyoruz
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Albares, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere zorla yerleştirme planına değindi.

Albares, "Öncelikle kategorik olarak bunu reddediyoruz. Filistinlilerin, özellikle de Gazzelilerin nereye gitmesi gerektiği tartışmasına kimse girmemeli. Gazzelilerin bizzat kendileri bu tartışmayı kapatmışlardır." dedi.

"Filistinli Gazzelilerin toprağı Gazzedir." diyen Albares, "Gazze, Filistin Devletinin geleceğinin bir parçasıdır. İspanya ve Filistin Devletini tanıyan 150 kadar ülkenin dahil olduğu dünyanın büyük bir kısmı böyle düşünüyor." ifadesini kullandı.

İspanya'nın Filistin halkıyla dayanışmasının devam edeceğini ve hasta çocukların ve yaralıların bazılarının İspanya'ya getirileceğini kaydeden Albares, iç ve dış politikada "tamamen egemen bir ülke olarak kararlar aldıklarını ve hiçbir üçüncü ülkenin İspanya'ya ne yapması gerektiğini söylemesine gerek olmadığını" dile getirdi.

Öte yandan Albares, İsrail ve Filistin arasında "iki devletli çözümü" Avrupa Birliği'nin desteklediğini belirterek şunları ifade etti:

"(Orta Doğu'yu kastederek) Yüzlerini Avrupa'ya çevirme zamanı geldi. Bizden, demokrasi için bir yol gösterici, BM'de çok taraflılığın ve uluslararası insancıl hukukun savunucusu olmamız bekleniyor. Bütün bu fikirler Avrupa'da doğdu ve onları korumamızın zamanı geldi."

  • İspanya Dışişleri
  • Jose Manuel Albares
  • ABD Başkanı Trump

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