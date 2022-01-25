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  • Trump'ın Georgia eyaletine ''sonucu değiştir'' baskısına ilişkin özel soruşturma heyeti kurulacak
Dünya

Trump'ın Georgia eyaletine ''sonucu değiştir'' baskısına ilişkin özel soruşturma heyeti kurulacak

ABD'de mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi yetkililerine 2020'de yapılan ABD başkanlık seçim sonuçlarının değiştirilmesi için baskı yaptığı iddialarının araştırılması için özel soruşturma heyeti kurulması talebine izin verdi.

AA25 Ocak 2022 Salı 10:10 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:10
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Mahkeme, Georgia'ya bağlı Fulton bölgesinden savcı Fani Willis'in, Trump'a yönelik iddiaların araştırılması için soruşturma heyeti talebinin oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda kurulacak özel soruşturma heyetinin 2 yıla kadar araştırma yapmakla yetkilendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Willis, başvurusunda "Georgia eyaleti yetkilerine seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik baskılar yapıldığına ilişkin bazı bilgilere ulaştığı" ifadelerine yer vermişti.

Trump ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e yaptığı çağrıyı "mükemmel" olarak nitelendirmiş ve yanlış bir şey söylemediğini savunmuştu.

Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı ses kaydında Trump'ın Raffensperger'e "seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek sayıda oy bulması" talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

Trump buradaki konuşmasında, Raffensperger'e "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum." demişti.

  • Georgia eyaleti
  • Trump
  • soruşturma

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