Trump'ın göçmen politikası için ilginç savunma: Hastalık taşıyorlar

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'de yetkililer, halk sağlığını koruma altına almak için çıkarılan 42. kanunu (Title 42) yeniden gündeme getirmek için olası hastalıklara dair kanıt arıyor.

ABD'li yetkililer, kızamık ve verem hastalıklarını gerekçe gösterip göçmenleri geri çevirmek amacıyla Trump ekibinin sağlık görevlilerini sınır bölgesine yönlendirdiğini iddia etti.

Öte yandan, halk sağlığı uzmanları, göçmenleri sınır dışı etmek yerine testler ve aşılarla bu hastalıkların kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Eski ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi Dr. Marty Cetron, bu adımın, hastalıkları kontrol altına almak için uygun halk sağlığı önlemleri almak yerine, göç politikasını meşrulaştırmak amacıyla sağlık endişelerinin kullanılması anlamına geldiğini söyledi.

Kansas eyaletinde verem salgını yaşanmasına ve bazı eyaletlerde kızamık vakalarının tespit edilmesine rağmen, bu vakaların güney sınırından gelen göçmenlerle ilişkili olduğu henüz kanıtlanmış değil.

Trump'ın Sağlık Bakanlığı için seçtiği Robert F. Kennedy, Senato tarafından onaylanması durumunda kızamık ya da verem için acil sağlık önlemini onaylaması öngörülüyor.

Aşı karşıtı olmakla suçlanan Kennedy, geçen hafta Senato'da yapılan iki duruşmada bu iddiaları reddetmiş ve sadece aşıların riskleri hakkında daha fazla veri aradığını söylemişti.

Trump'ın önceki başkanlık döneminde başdanışmanlığını yapan Stephen Miller, 2018'de sınırdaki göçmen gözetim merkezinde grip vakaları arttığında Title 42'yi kullanmayı önermişti. Beyaz Saray avukatları, buna karşı çıksa da 2 yıl sonra Kovid-19 döneminde plan yürürlüğe girmişti.

TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.