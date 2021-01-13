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Dünya

Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adım! ABD Temsilciler Meclisi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Pence'e, 'anayasanın 25. ek maddesini' kullanarak Başkan Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 07:50 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 07:51
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ABD'de Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri Başkan Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adımı attı.

Temsilciler Meclisinin gündemine getirdikleri tasarı ile Demokratlar, Başkan Yardımcısı Pence'e, "Anayasanın 25. ek maddesini" kullanarak Trump'ı görevden alması çağrısında bulundu.

Ancak oylama yapılmadan önce Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek, "anayasanın 25. ek maddesini devreye sokmayacağını" zaten bildirdiği için Meclisteki oylama sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor.

Tasarıyla ilgili tartışma bölümünde söz alan Demokratlar şiddetli bir şekilde Trump'ı eleştirirken, Cumhuriyetçi vekiller ise "Demokratların tek dertlerinin Trump'tan kurtulmak olduğunu" savundu.

Tasarıya 223 evet, 205 de hayır oyu verilirken, oylamada sadece bir Cumhuriyetçi vekilin evet oyu kullandığı görüldü.

Söz konusu tasarı, Pence'e, Trump'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyor.

- PENCE'İN GÜNDEMİNDE 25. EK MADDE YOK

Pence, tasarının oylamasından önce Pelosi'ye gönderdiği mektupta, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını bildirmişti.

Pence, mektubunda, "25. maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump da, dün yaptığı açıklamada, "anayasanın 25. ek maddesinin kendisi için sıfır risk teşkil ettiğini" dile getirmişti.

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.

Maddenin uygulanması için ise Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, önceki gün yaptığı açıklamada, Pence'in Trump'ı görevden alma konusunda adım atmaması durumunda çarşamba günü Trump'a karşı azil maddesini oylayacaklarını belirtmişti.

Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi beklenen azil maddesinin Senato gündemine ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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