Trump'ın göreve başlama törenine ilişkin belgeleri savcılığa vermesinin istendiği iddia edildi ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreninde görev alan heyetin, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve eylemleri hakkındaki belgeleri New York'taki federal savcılığa vermesinin istendiği iddia edildi. The New York Times'a konuşan kaynaklar, istenilen belgeler arasında biletler, Başkan Trump ile çekilen fotoğraflar, satıcılar, anlaşmalar gibi belgeler olduğunu aktardı.