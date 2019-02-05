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Trump'ın göreve başlama törenine ilişkin belgeleri savcılığa vermesinin istendiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreninde görev alan heyetin, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve eylemleri hakkındaki belgeleri New York'taki federal savcılığa vermesinin istendiği iddia edildi. The New York Times'a konuşan kaynaklar, istenilen belgeler arasında biletler, Başkan Trump ile çekilen fotoğraflar, satıcılar, anlaşmalar gibi belgeler olduğunu aktardı.

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Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Aralık ayında, Trump'ın göreve başlamı töreni için toplanan 107 milyon dolarlık bağışı kötüye kullanılıp kullanılmadığı hakkında bir soruşturma olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi yeni bir iddia daha ortaya attı.

NYT'a konuşan, konuyla ilgili iki kaynak, Manhattan'daki fedaral savcıların, göreve başlama töreninde görev alan heyetin avukatına bir celpname göndererek, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve katılımcıları hakkındaki belgelerin mahkemeye verilmesini istedi.

Kaynaklar, istenilen belgeler arasında biletler, Başkan Trump ile çekilen fotoğraflar, satıcılar, anlaşmalar gibi belgeler olduğunu belirtti.

Ayrıca savcıların, heyete herhangi bir dış güç tarafından bağış yapılıp yapılmadığını ve bu tür bağışların yasa dışı olduğunu heyetin bilip bilmediği konusunda da incelemelerde bulunduğunu belirten kaynaklar, savcıların bu kapsamda bağışların yasallığının sınırlarını belirleyen belgelerin de mahkemeye sunulmasını istediğini aktardı.

Federal kanunlara göre, federal kampanyalara, siyasi eylem komitelerine ve göreve başlama töreni fonlarına yabancı yatırımcıların bağış yapması yasak.

Öte yandan söz konusu iddiayı Amerikan basınında ilk kez gündeme getiren ABC'ye konuşan kaynaklar, söz konusu soruşturma kapsamında Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in de ifadesine sıkça başvurulduğunu belirtti.

- SORUŞTURMAYI WALL STREET JOURNAL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Aralık ayında Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan konuya yakın kaynaklar, New York'taki federal savcıların, ABD Başkanı Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreni için kurulan heyetin, tören için toplanan 107 milyon dolarlık bağışı kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturduğunu söylemişti.

Soruşturmanın henüz erken aşamalarında olduğunu vurgulayan kaynaklar, bazı bağışçıların Trump yönetimine erişim, siyasi ayrıcalıklar ya da resmi yönetimi etkileme karşılığında para verdiği iddialarının da soruşturulduğunu kaydetmişti.

Kaynaklar, söz konusu soruşturmanın bir kısmının, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yönelik yürütülen federal soruşturma kapsamında ele geçirilen kanıtlara dayandığını belirtmişti.

- TRUMP'IN ESKİ AVUKATI 3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, aralık ayında New York'taki federal mahkemede görülen davada 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

´Birinci Jön Türk Kongresi´

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