Trump'ın Grönland hamlesine yeni yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry, ABD'nin, Grönland'ı "fethetmeye çalışmadığını" savundu.

Landry, Fox News'e verdiği mülakatta, Grönland Özel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Asıl görüşmelerin Grönland halkına odaklanması gerektiğini belirten Landry, "Ne istiyorlar? Hangi fırsatlara ulaşamıyorlar? Neden hak ettikleri güvenlik sağlanmıyor?" ifadelerini kullandı.

Landry, Trump yönetiminin, Grönland'ı ya da herhangi bir ülkeyi "fethetmeye ya da devralmaya çalışmadığını" savunarak, ABD'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında önde geldiğini, bunun Grönland halkı için faydalı olabileceğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, başta Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

- TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.