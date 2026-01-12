İSTANBUL 3°C / -1°C
  Trump'ın Grönland Temsilcisi: 2. Dünya Savaşı sırasında Grönland'ı Danimarka'nın yerine ABD savundu
Trump'ın Grönland Temsilcisi: 2. Dünya Savaşı sırasında Grönland'ı Danimarka'nın yerine ABD savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Grönland'ın egemenliğini Danimarka'nın yerine savunduğunu belirtti.

Landry, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından "İngiltere'nin Grönland'a asker gönderebileceğine" ilişkin haberi alıntılayarak konu hakkında paylaşım yaptı.

Tarihin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Landry, ABD'nin geçmişte Grönland'ın egemenliğini savunduğunu, meselenin düşmanlıkla değil, misafirperverlikle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Landry, "ABD, İkinci Dünya Savaşı sırasında Danimarka bunu yapamazken Grönland'ın egemenliğini savundu. Savaşın ardından Danimarka, Birleşmiş Milletler protokollerini es geçerek Grönland'ı yeniden kontrolü altına aldı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, başta Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

- TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da, Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland ise ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

