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Trump'ın Grönland'ı satın almaya çalıştığı iddiaları doğrulandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın alma konusunda şaka yapmadığı, dünyanın en büyük adasını satın almayı gerçekten konuştuğu doğrulandı.

  • star.com.tr
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Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump şakayla karışık bir şekilde danışmanlarına ABD'nin Grönland'ı Danimarka'dan satın almayı düşündüğünü söyledi.
 
Trump'ın adayı, kaynak bakımından zengin bir gayrimenkul bölgesi olarak gördüğü belirtilirken, Danimarka ve özerk bölgesi Grönland'in yetkilileri Trump'la ilgili bu iddiaya çok sert tepki gösterdi.
 
Ancak ABD makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.
 
VE İDDİA DOĞRULANDI
 
Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow bugün Fox News'e verdiği demeçte, ''Bir kehanette bulunmak istemiyorum elbette. Ancak bildiğim şey Başkanın Gönland'ın potansiyelini bildiği ve almak istediği.'' ifadelerini kullandı. Kudlow, Grönland'ın stratejik bir konum ve çok değerli minarellere sahip olduğunu belirtti.
 
TRUMP'A SORULDU
 
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen Grönland'ı sayın alma ile ilgili medyada yer alan haberlerle ilgili, ''Bir numaralı önceliğimiz değil. Ama konuştuğumuz bir şey.'' dedi.
 
Bunun sadece bir emlak anlaşması olarak görülmesi gerektiğini belirten Trump, ''Danimarka her yıl 700 milyon dolar pompaladığı Grönland'ın satışı fikri ile ilgilenmeli. Bu durum ülkeyi çok kötü hale getiriyor.'' dedi.
 
TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ
 
Medyada yer alan iddialara cevap veren Grönland ve Danimarka mercileri ise iddiaya çok sert tepki göstermişti. Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger Reuters'e yaptığı açıklamada, ''İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz'' ifadelerini kullanmıştı.
 
Trump'a sosyal medyadan tepki gösteren Eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen ise, ''Bu yersiz bir '1 Nisan Şakası' olmalı'' ifadelerini kullandı.
 
Halk Partisi Dış Politika Sözcüsü Soren Espersen de "Eğer gerçekten bunu düşünüyorsa, Trump'ın delirdiğinin kanıtıdır. Danimarka'nın 50 bin vatandaşını ABD'ye satacağı düşüncesi tamamen saçmalık.'' dedi.
 
Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan ada, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. ABD'nin eski başkanlarından Harry Truman da, 1946 yılında Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.
 

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