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Trump'ın hedef gösterdiği Müslüman vekil Omar: Ölüm tehditleri alıyorum

ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın vekil Ilhan Omar, Trump'ın sosyal medyada kendisini hedef göstermesinin ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

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ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın vekil Ilhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada kendisini hedef alan videoyu paylaşmasının ardından artan biçimde ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
 
Omar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Müslüman vekilin güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu videoyu cuma gecesi Twitter hesabında paylaşması sonrası çok sayıda ölüm tehdidi aldığını belirtti.
 
Ilhan Omar, "Sağcı aşırıcıların ve beyaz milliyetçilerin şiddet suçları ve diğer nefret eylemleri, bu ülkede ve dünya çapında artışta. Yurtta en yüksek kademede oturan kişi tarafından cesaretlendirildiklerini artık inkar edemeyiz." değerlendirmesini yaptı.
 
Trump'ın aşırı sağcılığı kışkırtmaya son vermesi gerektiğini, bunun insanların hayatlarını tehlikeye attığını dile getiren Omar, "Hepimiz Amerikalıyız." ifadesini kullandı.
 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın Omar'ın güvenliğini tehlikeye atacak açıklamalar yaptığını ve Müslüman vekilin güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini açıklamıştı.
 
Pelosi, Trump'ın Omar'ı hedef almasının Müslüman vekilin can güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek bir adım olduğuna işaret ederek, "Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır, onun nefret içeren ve hararetli retoriği gerçek bir tehlike yaratıyor. Başkan Trump bu saygısız ve tehlikeli videoyu kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
Trump, Twitter'dan paylaştığı videoda, Omar'ı bir konuşmasında 11 Eylül'ü kastederek "Birileri bir şeyler yaptı" ifadesini kullanmakla suçlamıştı. ABD Başkanı, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesini ve İkiz Kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.
 
Aşırı sağcı çizgisiyle bilinen New York Post gazetesi de İkiz Kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaşmış ve doğrudan Omar'ı hedef göstermişti. New York Post'un haberinin ardından çok sayıda aşırı sağcı çizgideki basın kuruluşu da Omar aleyhinde yayınlar yapmıştı.
 
Başta Demokratlar olmak üzere ABD Kongresinde ve kamuoyunda çok sayıda isim, Trump'a paylaşımından dolayı tepki göstermiş ve Trump'ın Omar'ı hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini dile getirmişti.
 
Omar da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımının kesinlikle bir çarpıtma olduğunu, kendisinin Amerikalılığını Trump'ın ve aşırı sağcıların sorgulama hakkının olmadığını belirtmişti.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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