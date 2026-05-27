27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
  • Trump'ın hedefindeki ülkeden ''savaş suçu'' tepkisi! ''Saldırı'' iddiası tansiyonu yükseltti
Trump'ın hedefindeki ülkeden ''savaş suçu'' tepkisi! ''Saldırı'' iddiası tansiyonu yükseltti

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, ABD'nin Küba'ya olası askeri saldırısına ilişkin, 'Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor.' ifadesini kullandı. Söz konusu iddialar üzerine konuşan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ise, ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin 'savaş suçlusu' olarak tarihe geçeceğini söyledi.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 09:27
Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gelecek Küba'ya yönelik saldırı planı olduğunu iddia etti.

Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor." iddiasını dile getirdi.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." diye konuştu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söylemişti.

Parilla, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşmuştu.

