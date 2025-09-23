İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4239
  • EURO
    48,8632
  • ALTIN
    4997.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın helikopterine lazer tutuldu: Şüpheli gözaltında
Dünya

Trump'ın helikopterine lazer tutuldu: Şüpheli gözaltında

ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu Marine One helikopterine lazer ışığı tuttuğu belirlenen kişi güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AA23 Eylül 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
Trump'ın helikopterine lazer tutuldu: Şüpheli gözaltında
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu sırada başkanlık helikopteri Marine One'a lazer ışığı doğrultan kişi, gözaltına alındı.

The Hill'in haberine göre, Gizli Servis yetkilisi Diego Santiago, imzaladığı yeminli yazılı ifadede, 20 Eylül'de Marine One havadayken başkent Washington'da Beyaz Saray çevresinde devriye gezdiğini, bu sırada Jacob Samuel Winkler adlı kişinin dikkatini çektiğini belirtti.

Santiago, kaldırım kenarında kendi kendine konuşan Winkler'ı daha iyi görmek için el feneri tuttuğunu, ardından bu kişinin, önce kendisine sonra da Marine One'a lazer doğrulttuğunu ifade etti.

Olay sırasında Trump'ın helikopterde olduğunu ve ışığın pilotu etkileyerek helikopterin havada çarpışmasına yol açabileceğini belirten Santiago, olayın ardından Winkler'ın gözaltına alındığını kaydetti.

Santiago, gözaltına alındığında Winkler'ın "Donald Trump'tan özür dilemeliyim" sözlerini birkaç kez tekrarladığını ve ifadesinde, "Dur" tabelası dahil birçok şeye lazer ışığı tuttuğunu söylediğini aktardı.

Gizli Servis'ten bir sözcü, yaptığı açıklamada, Winkler'a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini, bu kişinin beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız." ifadesini kullandı.

Federal Havacılık İdaresine (FAA) göre, lazer ışığı doğrultmak, pilotları etkisiz hale getirebileceği gerekçesiyle hava araçları için "ciddi güvenlik tehdidi" olarak nitelendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.