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Dünya

Trump'ın iddiaları birbiriyle çelişti: Bir nükleer üçe çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısına ilişkin “Üçü de tamamen tahrip edildi” açıklaması yaptı. Trump'ın sözleri, Amerikan basınında yer alan “Sadece bir tesis yok edildi” iddialarıyla çelişti.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Trump'ın iddiaları birbiriyle çelişti: Bir nükleer üçe çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay hava saldırısı düzenlenen İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'daki üç nükleer tesisin tamamı tamamen tahrip edildi veya yok edildi. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay hava saldırısı düzenlenen İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, ABD medyasının nükleer tesislerdeki hasara yönelik iddialarını yalanlar nitelikteki açıklamasında, "İran'daki üç nükleer tesisin tamamı tamamen tahrip edildi veya yok edildi. Bu tesislerin tekrar hizmete alınması yıllar alır ve eğer İran bunu yapmak isterse, bu tesislerin yok edilmesinden önceki haline döndürmeye çalışmaktansa, üç farklı yerde sıfırdan başlamak onlar için çok daha mantıklı olur. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD MEDYASINDA "3 NÜKLEER TESİSTEN SADECE BİRİNİN YOK EDİLDİĞİ" İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'li NBC News kanalının perşembe günü 5 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin geçtiğimiz ay İran'a düzenlediği saldırıda ülkedeki 3 nükleer zenginleştirme tesisinden sadece birinin yok edildiği ve tesisteki çalışmaların önemli ölçüde aksadığı ifade edilmişti. Söz konusu yetkililere göre diğer iki nükleer tesisteki hasarın büyük olmadığı ve iki tesisteki durumun İran'ın isterse nükleer zenginleştirmeyi önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden başlatabileceği bir noktada olduğu belirtilmişti.

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