Trump'ın beklenmedik ziyareti şaşkınlık yarattı

Trump'ın İklim Zirvesi'ne beklenmedik ziyareti şaşkınlığa neden oldu ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.