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Dünya

Trump'ın imdadına koşan isim koltuğun başına geçti

ABD'de 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, yemin ederek ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine başladı.

AA11 Mart 2025 Salı 10:57 - Güncelleme:
Trump'ın imdadına koşan isim koltuğun başına geçti
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Başkan Trump, Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı.

Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Curran, Gizli Servis Direktörlüğünü devraldı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum." dedi.

Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

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