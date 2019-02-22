Trump'ın imzaladığı `Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor

Trump, konuya ilişkin Beyaz Saray´da yaptığı açıklamada, bu kararname içinde Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ABD Uzay Gücü´nün organize olma, eğitim yapma ve uzay kuvvetleri ordusunu donatma yetkisi olacağından bahsetti. Ayrıca Trump, `Uzay Gücü´nün kurulma amacının uzayda ABD´nin çıkarlarını koruma olduğunu belirterek; "Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip, fakat liderliğimizi korumak için uzayda yabancı düşmanlardan gelen tehditleri de göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı. Ancak Trump´ın bu planının hayata geçmesi için kongrenin onayı gerekli.