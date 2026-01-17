İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın intikam listesi kabarık: Banka devine iki haftalık süre
Dünya

Trump'ın intikam listesi kabarık: Banka devine iki haftalık süre

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak protestolarının ardından banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e karşı iki hafta içinde dava açacağını duyurdu.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 20:50 - Güncelleme:
Trump'ın intikam listesi kabarık: Banka devine iki haftalık süre
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Wall Street Journal'ın, JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a ABD Merkez Bankası başkanlığı teklif ettiğine dair haberini yalanladı.

ABD Başkanı, "Bu ifade tamamen gerçek dışıdır, böyle bir teklif hiç olmamıştır ve aslında 6 Ocak protestolarından sonra benim için yanlış ve uygunsuz bir şekilde banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e önümüzdeki 2 hafta içinde dava açacağım." ifadesini kullandı.

Trump, protestoların "doğru" olduğunun ortaya çıktığını ve 2020 seçimlerinin "hileli" olduğunu savundu.

The Wall Street Journal'ın neden kendisini arayıp teklifin yapılıp yapılmadığını öğrenmediğini soran Trump, şunları kaydetti:

"Onlara hemen hayır derdim ve konu kapanırdı. Ayrıca Jamie Dimon'a Hazine Bakanlığı görevini de teklif ettiğim izlenimi yaratıldı, oysa bu, kendisinin çok ilgisini çekecek bir görev olurdu. Ancak sorun şu ki (Hazine Bakanı) Scott Bessent bu görevi mükemmel bir şekilde yürütüyor, tam bir süperstar. Neden bu görevi Jamie'ye vereyim ki? Böyle bir teklif yapılmadı, hatta düşünülmedi bile."

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.