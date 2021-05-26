İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2021 Çarşamba / 14 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4313
  • EURO
    10,3398
  • ALTIN
    515.932
  • BIST100
    1400.22
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu
Dünya

Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava aşamasına gelindiği belirtildi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 07:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 07:50
ABONE OL

Washington Post'ta yer alan haberde, Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu kaydedildi.

Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde, eski Başkan Trump ve şirketlerindeki yöneticileri hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürinin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump'ın şirketlerinde iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.