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Dünya

Trump'ın izinden gittiler! Soykırımcı İsrail'den BM İnsan Hakları Konseyi kararı

Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) ayrıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Trump'ın kararına katıldıklarını söyledi.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Trump'ın izinden gittiler! Soykırımcı İsrail'den BM İnsan Hakları Konseyi kararı
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ABD'nin ardından İsrail'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını duyurdu.

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İsrail, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar yaptığı açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi'ne İsrail'in artık dahil olmayacağını bildirdim. İnsan Hakları Konseyi, Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde takip ederken, insan haklarını ihlal eden ülkelerin incelemeden kaçmasına sürekli imkan sağladı. İsrail, Başkan Trump'ın adil kararına katılarak, artık Konsey'in açık bir şekilde uyguladığı antisemitizme tahammül etmeyecek" dedi.

Sa'ar BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Jürg Lauber'e ilettiği mektupta ise kararın 2006'da kurulmasından bu yana İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'e karşı devam eden kurumsal önyargılar nedeniyle alındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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