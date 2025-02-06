Trump'ın izinden gittiler! Soykırımcı İsrail'den BM İnsan Hakları Konseyi kararı

ABD'nin ardından İsrail'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını duyurdu.
Sa'ar BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Jürg Lauber'e ilettiği mektupta ise kararın 2006'da kurulmasından bu yana İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'e karşı devam eden kurumsal önyargılar nedeniyle alındığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.