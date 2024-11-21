Trump'ın kabinesinde deprem! Gaetz, Adalet Bakanlığı adaylığından çekildi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kabinesini kurma çalışmalarıyla ilgili süreçteki ilk kırılma, Adalet Bakanlığına aday gösterilen Gaetz'in adaylıktan çekilmesi oldu.

Hakkında Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde yürütülen "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamaların yer aldığı soruşturma dolayısıyla kamuoyunda ve medyada birçok tartışma yapılan Gaetz, X hesabından açıklama yaptı.

Gaetz, dün senatörlerle iyi bir görüşme yaptığını ve aslında ivmenin kendisinden yana olduğunu belirtti ve buna mukabil kendisinin onay sürecinin gelecek Trump yönetimi açısından haksız bir şekilde "dikkat dağıtıcı" bir unsur haline dönüştürüldüğünü savundu.

Trump'ın Savunma Bakanı adayı krize neden oldu! Cinsel taciz iddiaları tartışma başlattı "Gereksiz yere uzayan Washington kavgasıyla kaybedecek zaman yok." diyen Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini ifade etti.

Kendisini bu göreve aday gösterdiği için Trump'a teşekkür edern Gaetz, "Onun Amerika'yı kurtaracağından eminim." yorumunu yaptı.

TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME

Trump, Gaetz'in adaylıktan çekilme açıklamasına Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından karşılık vererek, Gaetz'in çok iyi bir iş çıkardığını ancak "dikkat dağıtıcı bir unsur olmak istememesini" anladığını belirtti.

Gaetz'in bu kararını saygıyla karşıladığını kaydeden Trump, Cumhuriyetçi eski Kongre üyesine teşekkür etti.

GAETZ HAKKINDAKİ CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Gaetz, "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.