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Dünya

Trump'ın Kanada'ya ticaret resti: Tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dijital hizmet vergisi kararına sert tepki göstererek, iki ülke arasındaki tüm ticaret görüşmelerini durdurduklarını ve 7 gün içinde yeni tarife oranlarının açıklanacağını duyurdu.

AA27 Haziran 2025 Cuma 21:19 - Güncelleme:
Trump'ın Kanada'ya ticaret resti: Tarih verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kanada'nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın "çok zor" olduğunu ifade etti.

Trump, Kanada'nın, ABD'li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini belirterek, bunun ülkeye "doğrudan ve apaçık bir saldırı" olduğunu savundu.

Kanada'nın belki de ticaret görüşmelerinin yürütüldüğü Avrupa Birliği'ni kopyaladığını öne süren Trump, "Bu korkunç vergiye dayanarak, Kanada ile ticaret konusundaki tüm görüşmeleri derhal geçerli olmak üzere sonlandırıyoruz. Önümüzdeki 7 günlük sürede Kanada'ya ABD ile iş yapmak için ödeyecekleri tarifeyi bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

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