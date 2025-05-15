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Dünya

Trump'ın kararı İsrail'i çıldırttı... ''Orta Doğu'daki yerimizi kaybettik''

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da Prens Selamn ve Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çevrim içi katıldığı toplantı, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsraelhayom gazetesi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Suriye'nin yeniden uluslararası topluma kazandırıldığını yazdı. Haberde 'İsrail, yeni Orta Doğu masasındaki yerini böyle kaybetti' başlığı kullanıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Trump'ın kararı İsrail'i çıldırttı... ''Orta Doğu'daki yerimizi kaybettik''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Söz konusu toplantı, İsrail medyasında manşetlere taşındı.

"TRUMP TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ"

İsrailli Maariv gazetesine konuşan uzmanlar son yaşanan gelişmelerin ABD'nin İsrail ile ilişkilerinde köklü bir değişimi yansıttığını belirtti.

Hayfa Üniversitesi Ortadoğu uzmanı Prof. Amaziah Baram, "Trump, İsrail Başbakanı'nın tutumuna aykırı olarak Şara ile görüştü. Kendi ağzıyla İsrail'in değil Türkiye'nin görüşünü tercih ettiğini söyledi. Bu sadece Suriye meselesi ile ilgili değil, Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORTA DOĞU MASASINDAKİ YERİNİ KAYBETTİ

İsraelhayom gazetesi ise Türkiye'nin arabuluculuğu ile Suriye'nin yeniden uluslararası topluma kazandırıldığını yazdı. Haberde 'İsrail, yeni Orta Doğu masasındaki yerini böyle kaybetti' başlığı kullanıldı.

PBS'in haberinde, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin yeni lideriyle gerçekleştirdiği görüşme, uzun süredir savaşla mücadele eden ülke için potansiyel bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

NDTV'nin bildirdiğine göre, diplomatik çevreler, Şara-Trump görüşmesinin Orta Doğu'daki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

NBC, Şara yönetiminin DAEŞ ile mücadele konusunda ABD ile iş birliği sözü verdiğini kaydetti. NBC'ye göre yeni Suriye hükümeti, bölgesel güvenlikte önemli bir rol oynayabilir.

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