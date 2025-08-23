İSTANBUL 29°C / 21°C
  Trump'ın kararı krizi tırmandırdı... Hindistan resti çekti: Sevmiyorsanız almayın
Dünya

Trump'ın kararı krizi tırmandırdı... Hindistan resti çekti: Sevmiyorsanız almayın

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'nin Rusya'dan petrol alımı nedeniyle Hindistan'a getirdiği ek gümrük vergilerini sert sözlerle eleştirdi. Jaishankar, Avrupa'nın Rusya ile ticaret hacminin Hindistan'dan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:24
Trump'ın kararı krizi tırmandırdı... Hindistan resti çekti: Sevmiyorsanız almayın
Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen The Economic Times 2025 Dünya Liderler Forumu'nda ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük vergileri hakkında yorumda bulundu.

Rusya'dan ham petrol aldıkları gerekçesiyle ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerini "haksız ve anlamsız" olarak nitelendiren Jaishankar, Washington yönetimi ile müzakerelerini sürdürdüklerini vurguladı.

Avrupa'nın Rusya ile ticaretinin Hindistan'dan daha çok olduğunu ve Batı'nın bu konuda kendisiyle çeliştiğini belirten Jaishankar, şunları kaydetti:

"Bizim (Rusya-Ukrayna) savaşı fonladığımızı ve para verdiğimizi söylüyorlar ancak Rusya-Avrupa ticareti, Hindistan-Rusya ticaretinden daha büyük. Avrupa'nın parası kasalara girmiyor mu? Eğer argümanınız enerji ise, Avrupa daha çok enerji alıyor. Argümanınız kimin daha çok ticaret yaptığıysa, onlar (Avrupa) bizden daha çok yapıyor."

ABD'nin, Rusya ile ticaret yaptığı için diğer ülkeleri eleştirmesini de "komik" olarak nitelendiren Jaishankar, "Petrol almakla ilgili bir probleminiz varsa almayın. Kimse sizi almaya zorlamıyor. Avrupa alıyor, Amerika alıyor. Yani sevmiyorsanız almayın." dedi.

Jaishankar, Hindistan'ın kendi ulusal çıkarları için karar verme hakkı olduğunu vurgulayarak, ABD ile müzakerelerini gerilime rağmen sürdürdüklerini kaydetti.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Trump, 6 Ağustos'ta, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararını "talihsiz" olarak nitelemişti.

