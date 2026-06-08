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Dünya

Trump'ın kararı yargıya takıldı: Çalışma vizesine ek ücret iptal edildi

ABD'de Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, Başkan Trump'ın H-1B çalışma vizelerine getirdiği 100 bin dolarlık ek ödeme şartını hukuka aykırı bularak iptal etti. California öncülüğündeki 20 eyaletin açtığı davada yargıç, söz konusu ödemenin vergi niteliği taşıdığına ve yürütmenin kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğine hükmetti.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Trump'ın kararı yargıya takıldı: Çalışma vizesine ek ücret iptal edildi
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ABD'de teknoloji sektörünü ve yabancı işgücü istihdamını doğrudan etkileyen kritik bir yargı kararı çıktı. Federal mahkeme, Trump yönetiminin H-1B çalışma vizelerine uyguladığı 100 bin dolarlık ek ödeme şartını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar, 20 eyaletin ortak açtığı davanın sonucunda geldi ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlal edildiği tespitine dayandı.

MASSACHUSETTS MAHKEMESİ'NDEN TRUMP'A AĞIR DARBE

Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, California öncülüğünde 20 eyaletin konuya ilişkin federal yürütme organlarına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, yeni "H-1B" vize başvurularında işverenlerden 100 bin dolar ödeme alınmasını öngören başkanlık kararnamesini ve buna dayanılarak kurumlarca uygulamaya konulan politikayı hukuka aykırı buldu.

Dava, davacı eyaletler lehine sonuçlanırken söz konusu vize ücreti politikası iptal edildi.

YARGIÇ SOROKİN: BU BİR VERGİDİR, YETKİ KONGRE'NİNDİR

Yargıç Leo Sorokin tarafından kaleme alınan kararda, söz konusu 100 bin dolarlık ödemenin bir "vergi" niteliği taşıdığına işaret edildi.

ABD Anayasası uyarınca vergi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu vurgulanan kararda, yürütmenin bu hamlesinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ve idari usul kanunlarını ihlal ettiği belirtildi.

TRUMP'IN 19 EYLÜL KARARNAMESİ TARİHE KARIŞTI

Söz konusu düzenleme, 19 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe konulmuştu.

Kararname, yeni H-1B başvurularında işverenlerin vize başına 100 bin dolarlık ek bir ödeme yapmasını şart koşuyordu.

H-1B vizesi programı, ABD'de özellikle teknoloji, bilim ve mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yabancı personelin istihdam edilmesine olanak sağlayan bir vize kategorisi olarak biliniyor.

  • H-1B vizesi
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  • çalışma vizesi
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