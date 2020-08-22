İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2020 Cumartesi / 3 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın kardeşine Beyaz Saray'da özel cenaze töreni: Kenendy'den sonra bir ilk oldu
Dünya

Trump'ın kardeşine Beyaz Saray'da özel cenaze töreni: Kenendy'den sonra bir ilk oldu

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump için cenaze töreni düzenlendi. Robert için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy'nin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

IHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:33
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump’ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, Cuma günü hayatını kaybetmişti. Robert Trump için Beyaz Saray’da cenaze töreni düzenlendi. Doğu Odası’nda düzenlenen törene, First Lady Melania Ttump’ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Trump’ın üzgün olduğu görülen törende, Trump’a destek eşinden geldi. Başkan Trump ve eşi Melania, Robert Trump’ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.