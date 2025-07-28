İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2025 Pazartesi / 3 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5632
  • EURO
    47,1131
  • ALTIN
    4321.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın kendinden menkul kerameti... ''Barışın başkanı olmaktan gurur duyuyorum''
Dünya

Trump'ın kendinden menkul kerameti... ''Barışın başkanı olmaktan gurur duyuyorum''

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başlamasının ardından birçok gerginliğe müdahil olup tarafları yatıştırdığını savunmuştu. Son olarak Trump, ateşkes anlaşması sağladıklarını bugün açıklayan Kamboçya ile Tayland'ın 'kendi müdahalesinin ardından' anlaşmaya vardıklarını savundu.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Trump'ın kendinden menkul kerameti... ''Barışın başkanı olmaktan gurur duyuyorum''
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşmasını kendisine bağladı.

Trump, açıklamasında, "Az önce Tayland Başbakan Vekili (Phumtham Wechayachai) ve Kamboçya Başbakanı (Hun Manet) ile görüştüm. Donald J. Trump'ın müdahalesinin ardından her iki ülkenin de ateşkese ve barışa ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu savaşı sona erdirerek binlerce hayat kurtardık." ifadelerini kullandı.

İki ülke ile ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlayacaklarını da dile getiren Trump, "Sadece 6 ayda birçok savaşı sona erdirdim, barışın başkanı olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bugün bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı İbrahim Enver, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

⁠TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.