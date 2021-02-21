Trump'ın Kim Jong-un'a yaptığı teklif ortay çıktı! Eski kurmay Pottinger: Şoka uğradım

21 Şubat 2021 Pazar 14:47 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 14:56

45. ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore'den Vietnam'a birkaç günlük tren yolculuğuyla ulaşan Kim Jong-un'a Air Force One uçağıyla seyahat etmeyi teklif ettiği öne sürüldü. Trump'ın eski kurmaylarından Matthew Pottinger, "danışmanlarından habersiz olarak yaptığı tekliften dolayı şoka uğradığını" belirterek, "Trump, 'İstersen seni uçağımla iki saate evine bırakabilirim' dedi. Kim Jong-un ise bu teklifi reddetti." dedi.

45. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Vietnam'da gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Trump'ın, Kuzey Kore'den Vietnam'a birkaç günlük tren yolculuğuyla ulaşan Kim Jong-un'a "İstersen seni Air Force One uçağımla iki saate evine bırakabilirim." dediği öğrenildi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, söz konusu iddia, yönetmenliğini Tim Stirzaker'ın yaptığı üç bölümlük "Trump Takes on the World" belgeselinin 24 Şubat 2021'de yayımlanacak son bölümünde yer alıyor.

"İSTERSEN SENİ İKİ SAATE EVİNE BIRAKABİLİRİM"

ABD'nin eski başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev alan Asya Uzmanı Matthew Pottinger, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Başkan Trump, Kim Jong-un'a Air Force One'la yolculuk yapmasını teklif etti. Başkan, Kim Jong-un'un ülkesinden trenle yola çıkıp Çin'i geçerek Hanoi'ye ulaştığını biliyordu. Bu nedenle Kim Jong-un'a 'İstersen seni iki saate evine bırakabilirim' dedi. Kim Jong-un ise bu teklifi reddetti."

"TRUMP'IN TEK SÜRPRİZİ BU OLMADI"

Trump'ın söz konusu teklifinden "şoka uğrayan" kurmaylarından Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise 45. ABD Başkanı'nın "kurmaylarına tek sürprizinin bu olmadığını" anlattı.

Kim Jong-un'un Donald Trump'tan "ABD ile Güney Kore'nin yapmayı planladığı askerî tatbikatı iptal etmesini istediğini" belirten John Bolton, şöyle konuştu:

"Kim Jong-un, her zamanki gibi Güney Kore ile ABD güçlerinin yapacağı tatbikattan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Trump ise durduk yere 'Bu savaş oyunlarını (tatbikatları) iptal edeceğim. Bu pahalı aktivitelere ihtiyacımız yok' dedi. Buna inanamadım. Çünkü ne Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ne de Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin bu karardan haberi vardı. Aklına gelen ilk şeyi, kimseye danışmadan toplantıda dile getirdi."

BELGESELİN SON BÖLÜMÜ 24 ŞUBAT'TA

Trump'ın yakın çevresinin anlattığı bilgiler ışığında oluşturulan belgesel serisinin ilk bölümünde Trump yönetiminin "Avrupalı müttefikleriyle" ilişkileri, ikinci bölümünde Trump'ın Orta Doğu politikaları, üçüncü ve son bölümünde ise Trump'ın Asya ülkeleriyle kurduğu diyalog masaya yatırıldı.