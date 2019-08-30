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Trump'ın kişisel asistanının 'sızıntı' gerekçesiyle kovulduğu iddia edildi

ABD basını, Trump'ın kişisel asistanı Madeleine Westerhout'un Başkan ile ilgili bilgileri basına sızdırdığı için kovulduğunu ileri sürdü.

  • star.com.tr
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Amerika'nın siyasi gazetesi The Hill, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel asistanı Madeleine Westerhout'un tatilde gazetecilerle kayıt dışı görüşmeler yaptığını öğrendikten sonra Westerhout'un istifa ettiğini ileri sürdü.
 
Haberde Westerhout'un, New Jersey Golf Klübü yakınlarındaki bir otelde Trump'ın ailesi ve Oval Ofis ile ilgili bilgileri paylaştığı, dolayısıyla Cuma günü (dün) itibariyle Beyaz Saray'a girişinin engellendiği iddia edildi. 
 
Ayrıca Trump'ın son zamanlarda Beyaz Saray çalışanlarının, medyaya 'izinsiz' verdiği bilgilerden oldukça rahatsız olduğu ve sızmalarla ilgili katı politikalar benimsenmediği için selefi Richard Nixon gibi tedirgin olduğu bildiriliyor. 

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